Nasce Liz, a terceira filha de Lúcio Mauro Filho

(foto: Reprodução Instagram)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste sábado (3) nasceu Liz, a terceira filha do ator Lúcio Mauro Filho com a sua mulher Cíntia Oliveira. Casados há 18 anos, o ator e a produtora são pais de Bento, 18, e Luiza, 12. Aos 44 anos, Cíntia deu à luz ao terceiro filho. O ator anunciou a chegada da filha no Instagram. "Vem ser nosso carnaval e a gente promete fazer de tudo para que você seja um ser humano Fe-Liz", escreveu. Lúcio, que está no elenco da novela "Malhação - Viva a Diferença" e da "Escolhinha do Professor Raimundo", anunciou que ele e a mulher estavam esperando um filho em setembro de 2017 no final do programa "PopStar". "Na terceira semana deste programa descobri que a minha fofurinha estava chegando", disse ele na ocasião.