Canal de humor compara fila da vacina de febre amarela a reality show

SÃO PAULO , SP (FOLHAPRESS) - O canal "Embrulha Pra Viagem", do YouTube, lançou nesta semana uma esquete comparando a fila de vacinação da febre amarela a uma espécie de "Big Brother". Na esquete cômica, um cidadão ganha o direito à dose da vacina e dá entrevista para um canal de TV, com direito a torcida e até "formação de casal", como dizem os fãs dos reality shows. "Nossa ideia é satirizar e criticar de forma irônica o caos que o Brasil está vivendo com o surto da febre amarela e a completa falta de estrutura em relação à saúde pública", diz Maurício de Barros, roteirista, ator e sócio do canal, ao "F5". O vídeo já tem 5.000 visualizações e está fazendo sucesso nas redes sociais. Criado em 2016, o canal de humor soma 25 mil inscritos e busca sempre combinar humor com viés crítico.