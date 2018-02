Ao lado de Pabllo Vittar, Preta Gil canta Alceu e agita foliões no Rio

LUIZA FRANCO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pelo nono ano consecutivo, Preta Gil comanda, neste domingo (4), o bloco da Preta pelas ruas do centro do Rio de Janeiro. O desfile, que neste ano acontece na rua Primeiro de Março, começou por volta das 10h e deve durar até 14h. Com o tema "Todas as Cores do Rio", neste ano o bloco tem a participação de Pabllo Vittar, que cantou "K.O" ("Seu amor me pegou / Cê bateu tão forte com o teu amor / Nocauteou, me tonteou / Veio à tona, fui à lona, foi K.O"). O repertório do bloco inclui sucessos da própria Preta, como "Sinais de Fogo" ("Porque você não olha cara a cara / Fica nesse passa não passa / O que falta é coragem"), e de outros músicos, como "Morena Tropicana", de Alceu Valença. A Riotur estima que cerca de 500 mil foliões participem do bloco, o que faz dele o maior deste último dia de pré-Carnaval no Rio. Ainda neste domingo (4), 47 blocos desfilarão pelas ruas da cidade, atraindo cerca de 850 mil pessoas, segundo a prefeitura. No total, a gestão municipal autorizou o desfile de 437 blocos, sem falar nos não-oficias, que são a folia que importa para muitos.