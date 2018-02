Redação Bem Paraná com Rede News 24 Horas

04/02/18 às 14:08 - Atualizado às 15:23 Redação Bem Paraná com Rede News 24 Horas

(foto: Rede News 24 Horas)

As confusões entre torcedores do Atlético Paranaense e o Coritiba começaram cedo. O saldo da confusão até o começo da tarde era de um ônibus depredado e um rapaz foi preso. Segundo a Guarda Municipal (GM), alguns torcedores saíram bem cedo para ir até o Couto Pereira e, no caminho, começaram a quebradeira.

