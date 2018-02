Lady Gaga cancela shows na Europa por sentir novas dores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Lady Gaga anunciou o cancelamento das últimas apresentações da sua turnê pela Europa. As informações foram publicadas neste sábado (3) em suas redes sociais. A americana e sua equipe médica tomaram a decisão na sexta-feira à noite e devem dar a data para retorno aos palcos em breve. No Facebook, a cantora pop disse que estava “devastada” com a situação. A cantora sofre de fibromialgia, uma síndrome clínica que se manifesta com dor no corpo todo, principalmente na musculatura. Em setembro de 2017, a cantora cancelou a apresentação que faria no encerramento do Rock in Rio. Na ocasião, ela alegou sofrer com as mesmas dores.