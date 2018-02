Lexa diz que vida de artista não é como nas redes sociais

CRIS VERONEZ RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Perseverança, foco, lutas, desafios e sonhos. Foram essas palavras que a cantora Lexa, 22, utilizou para dar o tom de sua nova música "Foco Certo", gravada em Los Angeles, na Califórnia (EUA), e que será lançada oficialmente depois do Carnaval. "Essa perseverança no caminho é o foco certo para a vitória", diz a letra. A cantora não conteve a emoção durante o Luau da Lexa e acabou cantando o single para os convidados do evento, que aconteceu na tarde da última quarta (31) na praia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

"Essa música é surreal. Conseguiram tirar de mim. Ia lançar no dia do meu aniversário", disse, emocionada, à plateia. No dia 22 de fevereiro, Lexa vai completar 23 anos. Essa é a segunda edição do luau que leva o nome da cantora. A proposta do evento, segundo ela, é que seja um show mais intimista. "Queria levar minha música para as pessoas de uma forma diferente, com uma nova roupagem, mostrando uma entonação de voz diferente. Queria algo descontraído e adoro praia. Pensei: por que não um luau? Assim surgiu a ideia", afirmou, em entrevista ao "F5".

Durante o bate-papo com a reportagem, ela disse que a canção foi inspirada em sua própria vida. "É uma música que fala sobre acreditar. Sempre há uma nova página, uma nova história que pode ser escrita e trilhada. Essa música fala exatamente disso. É motivacional. É também para um público diferente, além do meu público original, que curte funk. É uma coisa mais soul. É o que eu estava sentindo dentro de mim." Lexa faz questão de dizer que a vida de artista não é perfeita, como as redes sociais fazem parecer. Para ela, vivemos uma espécie de "estereótipo do mundo perfeito" na web. "Essa música faz você cair na realidade que todo mundo tem problema. Tenho, você tem. Mas todo mundo tem a capacidade de vencer. Então essa é a ideia."

CASAMENTO À VISTA

Noiva de MC Guimê, Lexa diz que somente depois que experimentou o vestido de noiva, há duas semanas, é que "ficha caiu". "Faltam três meses para o meu casamento e agora é que o frio na barriga começou a bater." Animada, ela adiantou ao "F5" alguns detalhes sobre a festa: drinks personalizados e estúdio de tatuagem à disposição dos convidados. "Os drinks são sensacionais. Já tem o da noiva e o do noivo. Tem uma empresa que possui várias fórmulas de bebidas e cada um de nós se identificou com uma e demos os nossos nomes aos drinks. Foi incrível. Saí da degustação bêbada. Foi maravilhoso. Fui no carro cantando todas as músicas do passado [risos]."

Diferentemente do futuro marido, Lexa diz que não é fã de tatuagens e que não deve aproveitar o casamento para fazer uma. "Isso é a cara do Guimê! De acordo com os efeitos que as bebidas causarem em mim, corre-se esse perigo [de fazer uma tatuagem], mas acho que não farei não. Não sou tão fã. Guimê já equilibra bem a minha vida com tatuagens.