Lucas Pratto perde dois gols em vitória do River Plate

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lucas Pratto segue sem marcar com a camisa do River Plate. Na vitória de ontem por 2 a 0 contra o Olimpo, no Monumental de Nuñez, o atacante desperdiçou duas oportunidades incríveis e viu de perto Scocco, seu companheiro de ataque, anotar um gol antológico. O ex-jogador do São Paulo, que já havia participado da derrota frente ao Huracán, entrou aos 20 minutos do segundo tempo e fez o seu primeiro jogo à frente dos torcedores Milionários no estádio do River Plate. Cinco minutos após ingressar na partida, Pratto recebeu um excelente passe de Scocco, ficou cara a cara com o goleiro adversário e chutou à direita da meta. Restando três minutos para o fim do tempo regulamentar, o argentino perdeu outro gol, quando recebeu na linha da pequena área, girou e, praticamente sem goleiro, acertou o travessão do Olimpo. Pratto é a contratação mais cara da história do River Plate. O clube argentino desembolsou 11,5 milhões de euros (R$ 44,3 milhões) para tirar o centroavante do São Paulo. Com dois golaços, Scocco, ex-Internacional, foi o destaque da partida no Monumental. No primeiro tento, o atacante acertou uma linda cobrança de falta, batendo por cima da barreira e acertando o ângulo direito do arqueiro do Olimpo. Já o segundo foi uma verdadeira obra de arte: Scocco partiu com a bola dominada, driblou quatro marcadores, fintou o goleiro Carranza e bateu para o gol vazio.