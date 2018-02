Corpo de Oswaldo Loureiro, morto no sábado, é cremado

Oswaldo Loureiro: diretor do Teatro Guaíra em 1993 (foto: Rede News 24 Horas)

O corpo do ator Oswaldo Loureiro, de 85 anos, foi cremado na tarde deste sábado (3), em São Bernardo do Campo (grande São Paulo). Ele morreu na madurgada de sábado, aos 85 anos, vítima de um ataque cardíaco. Ele sofria de Alzheimer. O ator estava internado no Hospital São Luiz, em São Paulo. Em seus perfis no Facebook, a filha do ator, Claudia, e a sobrinha, Mônica, lamentaram a morte. Nascido em 1932, no Rio de Janeiro, Oswaldo Loureiro atuou em mais de 140 peças, 33 filmes e mais de 20 novelas na Globo, como ‘Véu de Noiva’ (1969), de Janete Clair, ‘Roque Santeiro’ (1985), de Dias Gomes, e ‘Que Rei sou Eu?’ (1989), de Cassiano Gabus Mendes. Como diretor, colaborou com o seriado ‘O Bem-Amado’ (1980-1985), o humorístico ‘Os Trapalhões’ (1982-1988), e o programa de variedades ‘Batalha dos Astros’ (1983). Em 1993, tornou-se diretor do Teatro Guaíra (Curitiba), e levou milhares pessoas ao teatro por meio do projeto Teatro para o Povo. Nas redes sociais, muitas pessoas lamentaram a morte do ator. “Vai em paz grande artista! O Teatro Brasileiro deve muito a você. E eu também... Oswaldo Loureiro!”, escreveu o ator e diretor paranaense Edson Bueno.