Vitória de novato João Sorgi leva Brasil à 2ª fase da Copa Davis

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O tenista João Pedro Sorgi, 24, que joga a primeira Copa Davis de sua carreira, foi o responsável por classificar o Brasil para a segunda fase do zonal americano, após vitória por 2 a 1, de virada, contra atleta da República Dominicana, com parciais de 6-7 (8-10), 6-1 e 6-4, em partida na madrugada deste domingo (4). Sorgi, 365º do ranking mundial em simples, precisava derrotar o dominicano Roberto Cid, 468º colocado, para garantir a presença do time brasileiro na próxima fase, em que enfrentará a Colômbia. O tenista vinha de uma derrota, por 2 sets a 1, contra o dominicano José Hernandes, em partida que abriu a participação brasileira na competição. Depois disso, o país conseguiu se recuperar, com vitórias de Thiago Monteiro, também contra Roberto Cid, e da dupla Marcelo Melo e Marcelo Demoliner, que venceu os dominicanos Nick Hardt e José Olivares. Uma derrota de Monteiro para Hernandez neste sábado (3), no entanto, deixou o país em situação delicada. Caso Sorgi perdesse o último duelo, a equipe seria eliminada já na primeira fase, diante um adversário mais fraco. "Sem palavras para descrever tudo o que aconteceu essa semana, muita emoção. Tudo isso foi consequência de uma união muito forte da equipe, me senti muito acolhido aqui. Essa não é uma vitória só minha, quero agradecer também ao meu treinador, o Christian Kodazs, meu psicólogo Aparício Menezes, minha família, todo mundo que torce e manda essa energia", disse Sorgi após a partida. "Estou muito emocionado e feliz por dar a vitória ao país e representar essa equipe, que é muito unida." Sorgi, ao lado de Thiago Wild (621º do ranking), 17, é um dos novatos do Brasil na competição. Os dois integraram a equipe às pressas, após uma série de baixas no time nacional. Rogério Dutra Silva, o Rogerinho (101º), Guilherme Clezar (220º) e João Souza, o Feijão (241º), optaram por priorizar seus calendários de torneios no saibro e pediram dispensa da convocação. Thomaz Bellucci (107º) foi liberado de suspensão por doping na última quarta-feira (31), mas o capitão João Zwetsch avaliou que ele chegaria sem ritmo de jogo por estar seis meses inativo. O TENISTA João Pedro Sorgi foi oitavo do mundo no ranking juvenil em 2011, mas ainda não conseguiu decolar entre os profissionais. Seu resultado mais destacado é o vice-campeonato do Challenger de Savannah (EUA), em 2017. Na decisão, foi superado pelo local Tennys Sandgren, quadrifinalista da edição de 2018 do Aberto da Austrália. O tenista natural de Sertãozinho (SP) chegou a protagonizar uma cena curiosa na qualificatória do Aberto do Rio de 2017. Sem patrocínio, foi jogar a competição com quatro raquetes recém-compradas nos Estados Unidos. Para seu azar, os cabos de todas estavam com defeito e quebraram. Para jogar teve de improvisar. Remendou-as com cola e fita adesiva para não perder de WO. Sempre contando com ajuda financeira do pai, Sorgi acertou recentemente contrato de patrocínio com uma cooperativa de crédito.