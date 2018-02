"Tenho muita vontade de fazer parceria com a Anitta', diz Marília Mendonça

ARTHUR CAGLIARI SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Wesley Safadão, Bruno e Marrone e Maiara e Maraisa já fizeram parcerias com a cantora Marília Mendonça. Recentemente, também circulou nas redes sociais imagens de uma gravação da rainha da sofrência com Joelma. Mas, a cantora mais ouvida do Brasil no YouTube não para e quer mais. E esse mais seria com ninguém menos que Anitta. Em passagem por São Paulo, para apresentação no Festival CarnaUOL 2018, Marília conversou com a reportagem e comentou sobre essa vontade. "Se eu fosse fazer uma parceria com todo mundo que eu amo, eu faria com o Brasil inteiro. Mas os fãs têm me cobrado uma parceria com a Anitta, e eu tenho muita vontade de fazer porque sou muito fã dela", afirmou. Enquanto esse dueto não vinga, o público pode aguardar pelo lançamento da música com a cantora Joelma. Embora Marília não dê detalhes da data de lançamento e da letra, ela adiantou que a música é muito importante para vida da ex-vocalista da banda Calypso. "É um trabalho muito forte, que não fala só de uma dor de coração, fala de um assunto que o Brasil precisa ouvir e precisa se conscientizar." A cantora, que disse ter feito sucesso por não se comportar como "Bela, Recatada e do Lar", deve seguir, em 2018, com o projeto "Agora é que são elas", ao lado da dupla Maiara e Maraisa. "Desta vez, serão quatro músicas inéditas minhas, quatro delas e mais uma que cantamos juntas." Paralelo às parcerias, Marília ainda espera lançar em 2018 um álbum com direito à muita sofrência e, também, a histórias de amor com final feliz. "A galera pediu muito, então vai ter a 'Marília Mendonça que deu certo' ", disse. Além de Marília Mendonça, o Festival CarnaUOL deste ano, no estádio do Canindé, contou com a presença da cantora Claudia Leitte, da Banda Eva, do músico Rodrigo Lampreia e do DJ Vintage Culture.