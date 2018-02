Liverpool e Tottenham empatam em jogo com final eletrizante e golaços

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Liverpool e Tottenham fizeram um jogo com final eletrizante, neste domingo (4). Os Reds estiveram na frente duas vezes, mas os Spurs chegaram ao empate por 2 a 2, em uma partida com dois golaços. O Liverpool conseguiu um gol-relâmpago, aos 2min do 1º tempo. Após passe errado de Eric Dier, Salah ficou frente a frente com o goleiro e finalizou com sucesso. A reação do Tottenham começou no 2º tempo, já que a equipe passou a marcar melhor e dominar a posse de bola. Mas o gol de empate demorou a sair e foi um golaço: aos 34min do 2º tempo, Wanyama acertou uma "bomba" de fora da área, no ângulo, e deixou tudo igual. Aos 40min, o Tottenham esteve perto de conseguir a virada, já que o juiz marcou pênalti de Karius em Kane. Porém, o atacante fez a cobrança no meio do gol. O goleiro Karius defendeu com facilidade e se redimiu. O lance reanimou o Liverpool, que conseguiu marcar de novo aos 45min do 2º tempo. Salah driblou dois jogadores na área e, quase sem ângulo, mandou a bola para o gol com uma linda finalização. Quando tudo caminhava para a vitória do Liverpool, o juiz marcou pênalti de Van Dijk. Nos acréscimos, Kane cobrou com perfeição dessa vez e deixou tudo igual.