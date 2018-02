David Neres, ex-São Paulo, faz golaço e é decisivo em vitória do Ajax

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em ótima fase na Holanda, o atacante brasileiro David Neres mais uma vez foi decisivo pelo Ajax. Ele marcou um golaço na vitória do time de Amsterdã por 3 a 1, contra o NAC Breda. O começo de jogo foi complicado para o Ajax, que levou gol de Thierry Ambrose aos 6min. Mas o empate aconteceu com gol de Van de Beek, aos 25min. David foi responsável pelo gol que colocou o Ajax na frente. Ele driblou um jogador no meio-campo e depois teve uma disputa dura no corpo com um defensor, que caiu e pediu falta. O brasileiro seguiu em frente até a entrada da área, aplicou um belo corte para esquerda e chutou cruzado, rasteiro, sem chance para o goleiro. A fase de David no Ajax é excelente: ele participou de 16 gols (oito gols e oito assistências) nos últimos 15 jogos do Campeonato Holandês. Nos acréscimos, um gol de Ziyech decretou o placar final da vitória do Ajax, que está em 2º lugar no Campeonato Holandês. O time tem 48 pontos, sete a menos que o líder PSV.