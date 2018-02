Número dois da Coreia do Norte vai ao vizinho do sul para Olimpíadas de Inverno

SÃO PAULO , SP (FOLHAPRESS) - O chefe de Estado norte-coreano, Kim Yong Nam, vai visitar a Coreia do Sul nesta semana como líder da delegação de autoridades para a Olimpíadas de Inverno, disse o ministro da Unificação sul-coreano neste domingo (4). Nam é presidente da Assembleia Suprema do Povo da Coreia do Norte, o que faz dele o segundo na cadeia de comando do país, logo após Kim Jong-un. Vai liderar uma delegação de 22 pessoas que deve chegar à Coreia do Sul na próxima sexta (9) para uma viagem de três dias, disse o ministro em seu pronunciamento. Seul espera que durante os jogos, que começam na sexta e vão até o dia 25, conversas importantes entre as Coreias aconteçam.