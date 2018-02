(foto: Divulgação)

O BMW Group tem produção acelerada da novíssima BMW G 310 GS em sua fábrica de motocicletas em Manaus (AM). Com a estreia da nova motocicleta na linha de produção, o local passa a produzir 11 modelos distintos e que atendem a aproximadamente 98% da demanda da BMW Motorrad no país. Inaugurada em outubro do ano passado, a unidade fabril do BMW Group em Manaus recebeu cerca de 14,5 milhões de euros em investimentos e tem capacidade de produção para 10 mil motocicletas por ano, empregando atualmente mais de 170 colaboradores.

Land Rover

A Land Rover lançou nas concessionárias a linha 2018 dos modelos Range Rover Evoque e Discovery Sport, cuja novidade é a chegada dos motores 2.0 turbo Ingenium, um a gasolina e outro a diesel, ambos com potência de 240 cv.

Copa Paraná de Kart

A Associação de Pilotos de Kart de Curitiba e Região Metropolitana, assinou contrato com a pista Raceland para a realização da Copa Super Paraná de Kart. A competição promete agitar o meio automobilístico na cidade. A primeira etapa está agendada para os dias 17 e 18 de março e as seguintes para os meses de maio, junho, setembro, novembro e dezembro. Além da premiação para pilotos, mecânicos e equipes, 03 pilotos que acelerarem na Copa Super Paraná, terão participação garantida no Brasileiro de Kart, agendado para julho, na Granja Viana.

Motociclismo

A Federação Paranaense de Motociclismo (FPRM) irá reunir centenas de pilotos para sua tradicional festa de premiação, na próxima sexta-feira, dia 9 de fevereiro, às 20h, no Restaurante Madalosso, em Curitiba (PR). Recebem troféus os primeiros colocados de cada categoria das competições estaduais de Motocross, Velocross, Cross-Country, Enduro de Regularidade e Enduro FIM.

Nilton Saciotti é publicitário e jornalista (MTB – 04871) passou por agências PA Publicidade (Grupo Pão de Açúcar), Master Comunicação e Arvore Sul. Em 1996 especializou no jornalismo automotivo com programas de TV nas afiliadas do SBT, Record e Rede Mercosul no Paraná e em 2017 completou 850 páginas publicadas sobre carros durante 15 anos no Jornal Bem Paraná (Ex Jornal do Estado) em Curitiba.