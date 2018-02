HB20 tem edição limitada R Spec por R$ 64.990

HB20 R Spec: versão com 600 unidades numeradas (foto: Divulgação)

A Hyundai apresenta a versão de visual esportivo R Spec do HB20, que chega por R$ 64.990, em edição limitada e numerada com 600 unidades. É a primeira vez que a marca sul-coreana comercializa um dos seus modelos no Brasil com esse tipo de numeração - no caso, em uma placa metálica na soleira das portas dianteiras. O R Spec mantém o motor 1.6 flex de 128 cv e a transmissão automática de seis marchas e as suspensões idênticas às de outras versões do hatch compacto, além das rodas de liga leve de 15 polegadas com pintura preta brilhante e novo desenho, as pinças dianteiras de freio são vermelhas.

O carro traz mais detalhes na cor preta brilhante em toda a grade dianteira, inclusive as molduras, nas maçanetas externas, nas saias laterais e no spoiler de teto. Por dentro, a cabine troca molduras das saídas de ar vermelhas por peças pretas brilhantes também - exceto pelos bancos de couro, agora totalmente vermelhos, o restante do interior passa a ser todo negro. Outra novidade é a oferta da pintura de carroceria preta, fazendo companhia às já existentes branca, prata metálica e vermelha perolizada. A lista de itens de série inclui central multimídia com tela de sete polegadas, ar-condicionado, direção hidráulica, volante com regulagem de altura e profundidade, retrovisores elétricos com repetidores de seta, computador de bordo, chave tipo canivete, banco do motorista com ajuste de altura e banco traseiro rebatível.