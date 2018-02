Novo Audi TT RS desembarca no Brasil

Audi TT RS: aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 3,7 segundos (foto: Divulgação)

Chega ao país o novo Audi TT RS Coupé, versão mais apimentada do TT Coupé. Equipado com motor 2.5 de cinco cilindros capaz de desenvolver 400 cv, o esportivo tem preço sugerido é de R$ 424.990. Graças à utilização de ligas de metais leves, diminuição dos atritos internos e ao aprimorado desdobramento de potência, o novo motor 2.5 TFSI entrega um desempenho 17% maior, apesar de não haver mudança no deslocamento volumétrico de 2.480 cm³. O cárter e bloco do motor são agora concebidos em ligas de alumínio, o que reduz seu peso em 18 kg. O propulsor 2.5l é extremamente compacto, medindo menos de 50 cm de comprimento, além de ser, no total, 26 kg mais leve que o anterior. Com 400 cv, ele oferece um nível de potência nunca antes atingido. O torque máximo de 480 Nm é disponibilizado entre 1.700 e 5.850 rpm, o que garante uma força surpreendente, acompanhada de um som inconfundível.

Devido à sequência de ignição 1-2-4-5-3, alternando entre os cilindros externos e por fim no central, impõe um ritmo de funcionamento característico e especial. O TT RS Coupé acelera de 0 a 100 km/h em 3,7 segundos e velocidade máxima é de 250 km/h, limitada eletronicamente. O sistema de tração integral quattro acoplado à transmissão S tronic de sete velocidades.

A lista de equipamentos inclui Audi virtual cockpit, bancos esportivos de couro Napa Fina, acabamento interno em fibra de carbono, volante multifuncional esportivo com base aplanada revestido em couro, capas dos retrovisores na cor preto brilhante, escapamento esportivo RS, faróis Full Led, lanternas traseiras em OLED, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, além de câmera de ré, Audi drive select, sistema Keyless-Go, suspensão esportiva RS, Audi smartphone interface, sistema de som Bang & Olufsen e rádio MMI com sistema de navegação.