Lô Borges volta a calçar o clássico tênis branco no Psicodália

Lô Borges: rotina caótica para o ‘Disco do Tênis’ (foto: Flávio Charchar)

“Sonhei que era tempo de reencontrar amigos, falar de um velho tempo morto que passou depressa”. Mesmo após 45 anos após seu lançamento, as canções presas nas ranhuras do primeiro disco solo de Lô Borges, o ‘Disco do Tênis’, continuam surpreendendo os amantes da boa música, tanto no Brasil quanto no exterior. Lançado em um dos anos mais importantes da para a MPB, ‘O Disco do Tênis’ voltou a ter notoriedade recentemente, não só pelo experimentalismo, mas também pelo contexto e pelo clima em que foi concebido.

Logo após o lançamento do emblemático disco ‘Clube da Esquina’, feito em parceria com Milton Nascimento, onde ficaram registradas as clássicas ‘Um Girassol da Cor de Seu Cabelo’ e ‘Trem Azul’, a gravadora Odeon deu a Lô Borges a oportunidade de gravar um disco solo naquele mesmo ano de 1972. Como é de se esperar de um jovem de 19 anos, o mineiro aceitou o convite sem pensar muito, mesmo sem ter nenhuma nova música composta.

Para conseguir cumprir o prazo dado pela gravadora, Lô Borges embarcou em uma rotina caótica. Compunha as música pela manhã, à tarde as letras eram escritas pelo irmão Márcio Borges, e à noite ia para o estúdio gravar, sem muito ensaio, o que foi criado durante o dia. A sonoridade do trabalho que une rock, jazz, MPB e folk só foi possível com a colaboração de músicos como Beto Guedes, Zé Geraldo e Toninho Horta. São 15 faixas que totalizam pouco mais 30 minutos de música, onde os devaneios juvenis sobre os medos da repressão ditatorial e o desejo de uma vida hippie encontram os riffs de guitarra à la Jimi Hendrix e os arranjos de Dori Caymmi.

Mas a obrigatoriedade de cumprir o contrato e a pressa imposta pela gravadora fizeram com que Lô Borges refletisse sobre sua vida como artista comercial. Sem paciência para tirar fotos para a capa do disco, foi o Adidas Branco que, desintencionalmente, ao sair dos pés do músico para ser foco da câmera, tornou o trabalho ainda mais figurativo, por exprimir a urgência do momento e o anúncio de uma partida.

Após o “Disco do Tênis”, Lô Borges pegou a estrada e se mandou. Foi viver a vida de hippie e usufruir de tudo que a juventude pode dar, para apenas em 1979, voltar a pisar em um estúdio para gravar um novo disco, dessa vez sem pressa e amadurecido.

A ideia de reproduzir ao vivo o “Disco do Tênis” surgiu do músico mineiro Pablo Castro, que foi o responsável por recriar e adaptar para o palco esse icônico trabalho. Em entrevista ao Bem Paraná, Lô Borges conta sobre a concepção do disco em 1972 e o show que será apresentado no Festival Psicodália no carnaval.

Bem Paraná - Falar de Lô Borges é falar sobre o Clube da Esquina, e por isso o “Disco do Tênis” é visto como um trabalho “Lado B”. Como você se sente com o redescobrimento, até por pessoas de outros países, desse disco?

Lô Borges - Bom, os dois discos foram gravados no mesmo ano (1972), e obviamente o grande sucesso do Clube da Esquina acabou “eclipsando” o “Disco do Tênis”. Mas não meu ponto de vista, não o considerado como um “Lado B”. Apenas são dois discos bem diferentes, realizados em circunstâncias bem distintas. Posso dizer que eles são “os dois lados” de uma mesma moeda, que é a minha produção realizada em 1972. Eu me sinto muito gratificado com essa redescoberta do “Disco do Tênis”, principalmente pela nova geração. E agradeço ao jornalista norte-americano Tom Moon por tê-lo inserido no livro “1.000 Recordings To Hear Before You Die”, o que repercutiu bastante no Exterior.

BP - Foi mais difícil conceber o disco em 1972 ou reproduzí-lo em 2017?

Borges - Poxa, boa pergunta. Deu um trabalhão reconstituí-lo em 2017, mas com certeza concebê-lo em 1972 foi bem mais desgastante, porque foi um processo muito intenso, com a gravadora (EMI Odeon) me cobrando. Tanto que, quando eu terminei o disco e o entreguei à gravadora, fiz questão de colocar um par de tênis surrado na capa e sumi da mapa.

Quanto à reconstituição dele, tive a enorme ajuda do Pablo Castro e dos músicos que ele arregimentou e nós embarcamos juntos nessa experiência, que foi muito bacana.

BP = Sabe-se que você teve influência dos artistas internacionais, como Jimi Hendrix, e dos artistas nacionais para construção sonora do disco. Mas as letras do disco também têm um grande destaque dentro do trabalho. Como elas surgiram?

Borges - A maioria das letras do “Disco do Tênis” são do meu irmão Márcio Borges, pois morávamos juntos no Rio, naquela época. Aliás, uma época barra-pesada, ditadura brutal. Quando ele não aparecia para fazer as letras, eu mesmo me arriscava a escrever porque tinha que gravar a música, naquele mesmo dia. E ainda tive a colaboração do Ronaldo Bastos e do Tavinho Moura, em duas letras.

BP- Para a criação do Sgt. Peppers os Beatles faziam uso do LSD e da maconha dentro do estúdio. Houve também um ambiente lisérgico durante a criação e gravação do disco?

Borges - (Risos). Com certeza que houve um ambiente bastante lisérgico, ao longo do processo. Tanto que isso está impregnado neste disco. Mas naquele momento, era uma maneira pacífica que a minha geração encontrou para se rebelar contra o ambiente de enorme repressão e terror que a ditadura militar instituíra no país.

BP- O “Disco do Tênis” passa um clima de viagem, de pegar a estrada e se mandar para o interior. Depois do lançamento do disco você realmente pegou a estrada e se mandou para Porto Alegre. De que forma esse ato foi importante para seu amadurecimento artístico?

Borges - Sim, o “Disco do tênis” tem essa pegada estradeira. Depois que o disco ficou pronto, a primeira capital que fui conhecer foi Porto Alegre. Cheguei na rodoviária e foi procurar a minha turma, os cabeludos que ficavam de bobeira tocando violão nas praças. Presenteie a cada um desses malucos com um vinil do disco, e vejo que eles mostraram para os amigos, e dessa maneira bem peculiar foi feito o “trabalho” de divulgação desse disco. E depois, me mudei pra Arempebe, na Bahia, onde morei numa comunidade hippie. Esse “break” foi crucial para a continuidade da minha carreira. Olhando hoje, em perspectiva, foi a melhor decisão que poderia ter tomado.

BP - Além do relançamento em vinil, o “Disco do Tênis” vai ganhar um DVD. Como está a produção?

Borges - Bom, ano passado (2017) a Polysom relançou o “Disco do Tênis” em vinil 180g, numa edição super caprichada, exatamente como foi a primeira edição desse disco. E em Março deste ano (2018), iremos gravar o show do Circo Voador (Rio), para que as pessoas tenham um registro em DVD desse show, um show que só foi realizado 45 anos após o lançamento do disco ! As pessoas tem me cobrado por esse registro e eu acho muito válido fazê-lo!