Na sexta-feira foi assinada a ordem de serviço para construção da nova ponte sobre o rio Cubatão, em Guaratuba. Juntamente com a assinatura ocorreu a entrega de adubos orgânicos do Programa de Gestão do Solo e Água em Microbacias do Estado do Paraná que irá atender a Microbacia do Rio São João. A ponte trerá 67 metros de extensão e será construída em estrutura de aço.