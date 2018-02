Secretaria de Saúde prepara reformas nas unidades de Araucária

A Secretaria de Saúde de Araucária em parceria com a Vigilância Sanitária (VISA) fará uma visita em todas as unidades básicas de saúde a partir de hoje para verificar quais readequações estruturais e sanitárias podem ser feitas nesses espaços.

O Conselho Municipal de Saúde foi chamado para acompanhar as visitas e os relatórios técnicos originados pela VISA devem embasar as manutenções, reformas e ampliações de acordo com a necessidade de cada unidade, além de auxiliar na melhoria dos fluxos de trabalho desses ambientes.

Todas unidades básicas passarão por alguma intervenção, de acordo com o plano de readequação municipal, inclusive o Hospital Municipal de Araucária e a Unidade de Pronto Atendimento do Planalto passarão por reforma. Existe também a discussão para construção de novas unidades na cidade.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Carlos Alberto de Andrade, esses são os primeiros passos da reestruturação da rede de atenção básica. “Em breve mais profissionais chegarão por meio de concurso público para reforçar a equipe já existente”, destaca a secretário da pasta.