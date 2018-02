Governador entrega viaturas e até helicóptero para as polícias

O governador Beto Richa entrega, hoje, 40 novas viaturas para a Polícia Militar e outras dez para a Polícia Científica, além de um helicóptero para operações aéreas. Os veículos da PM foram comprados e fazem parte do lote de 1.100 viaturas adquiridas pelo Estado no ano passado, com um investimento de R$ 112,3 milhões. Neste mês estão previstas a entrega de 600 veículos pelo Estado.

Os da Polícia Científica são alugados e integram um contrato de locação de 30 automóveis (os outros vinte serão entregues nas próximas semanas). O helicóptero foi apreendido com drogas, reformado e agora será utilizado pela Polícia Militar. A solenidade de entrega dos equipamentos acontecem às 11 horas, no estacionamento do Palácio Iguaçu, na Praça Nossa Senhora de Salette, Centro Cívico, em Curitiba.

Desde o início de 2017, as polícias Civil e Militar do Paraná receberam 852 novos veículos. Para reforçar a segurança pública no Estado, o Governo do Paraná contratou, desde 2011, mais de 11 mil policiais. Investiu também na aquisição de aparelhos e equipamentos.

Na semana passada o governo entregou 164 viaturas para o Departamento Penitenciário do Paraná (Depen). Além de modernizar a frota das unidades penais, uma parte será destinada para a Seção de Operações Especiais (SOE), grupo de elite do Depen, que atua em situações de crise no sistema prisional.