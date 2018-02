Governo divulga ações de segurança para o Carnaval

SAIBA MAIS Número de prisões no Litoral do PR sobe 142,5% na temporada

O Governo do Estado se prepara para mais um Carnaval e os serviços gratuitos, bem como o esquema de segurança serão reforçados durante o feriado. Hoje, às 10 horas, será feita a divulgação das ações previstas para o feriado. O evento acontece no SESC Caiobá com representantes dos órgãos, autarquias, instituições estaduais e prefeitura responsáveis pelas atividades no litoral.

A divulgação será feita pelo Coordenador-Geral do Verão Paraná 2017/2018 e Secretário Chefe da Casa Militar, coronel Elio de Oliveira Manoel. Para garantir a segurança dos foliões nas festas, a PM também fará bloqueios de trânsito para a passagem do público e dos trios elétricos, conforme os horários de término previstos pelas prefeituras de cada município. A PM fará ainda a fiscalização da circulação de garrafas de vidro nos locais de festa. O presidente da Associação dos Municípios do Litoral do Paraná (Amlipa), prefeito de Guaratuba Roberto Justus, representará as autoridades municipais.