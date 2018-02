Até o final da temporada, Litoral tem reforço no policiamento (foto: Sd Priscilla Carvalho/PMPR)

Na quinta-feira passada, a Polícia Militar do Paraná fez o milésimo encaminhamento da temporada de verão do Litoral paranaense, que começou no dia 21 de dezembro de 2017. Um homem, de 29 anos, que dirigia sob efeito de bebida alcoólica, foi encaminhado à delegacia por volta das 0h20, após recusar-se a fazer o teste do bafômetro. Em comparação ao mesmo período do ano passado, a PM verificou uma alta de 142,5% nas prisões — haviam sido 412.

“Dentre estes 1.000 encaminhamentos temos pessoas com mandados de prisão em aberto, envolvidas com tráfico de drogas, que dirigiam embriagadas, que portavam armas de fogo, entre outras situações de crimes e delitos. No caso de embriaguez, por exemplo, o condutor poderia atropelar alguém”, exemplificou o comandante da companhia de Matinhos durante o verão Paraná 2017/2018, Capitão Wagner de Araújo.

Durante a temporada o governo do Estado desencadeia a Operação Verão Paraná, com mais de dois mil policiais militares e civis atuando nas praias.