Palestra gratuita em Curitiba aborda cirurgias para obesidade

O Centro Vita de Tratamento da Obesidade e Diabetes, do Hospital Vita localizado no bairro Batel, inicia ciclo de palestras gratuitas sobre métodos intervencionistas realizados para tratar a obesidade. O encontro acontece na próxima quarta-feira, às 19 horas, e será comandado pelo médico João Henrique Lima, cirurgião do aparelho digestivo e endoscopista do Hospital Vita Batel.

O médico vai falar sobre as técnicas cirúrgicas e endoscópicas usadas para tratar a obesidade. “Contamos com o auxílio de diferentes procedimentos, inclusive mecanismos menos invasivos, como o balão gástrico”, explica o especialista. Além disso, na ocasião será apresentada a gastroplastia endoscópica, novo método que vem sendo utilizado para combater a obesidade. O recurso é realizado integralmente por endoscopia, sem cortes, com recuperação imediata e alta no mesmo dia”, explica.

A palestra tem como objetivo tirar as dúvidas de familiares e pessoas interessadas em conhecer as técnicas cirúrgicas e endoscópicas que tratam a obesidade, além de abordar os cuidados que devem ser tomados antes e depois dos procedimentos.