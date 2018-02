Universidade Virtual do Paraná faz aula inaugural hoje

A Universidade Virtual do Paraná (UVPR), do Governo do Estado, realiza hoje, no Palácio do Iguaçu, a aula inaugural do curso superior de Tecnologia em Gestão Pública. O curso acontece na modalidade de Educação a Distância (EaD) e possui mais de 1,6 mil alunos matriculados em todas as regiões do Estado.

Haverá transmissão ao vivo pela Internet, no endereço https://www.youtube.com/watch?v=NN7ZqQwFqGc

O professor Carlos Cezar Modernel Lenuzza, diretor de Educação a Distância da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) de Brasília ministrará a aula inaugural. O tema é “Amplitude da atuação dos servidores públicos na sociedade”, que abordará aspectos do direito administrativo.

São ofertadas 2.360 vagas, das quais 1.060 destinadas a servidores públicos do Estado e 1.300 para os demais interessados. A Universidade Virtual do Paraná tem o objetivo de ampliar a oferta e o acesso à educação, incentivar a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação no uso da tecnologia digital de informação e comunicação. O programa envolve as sete universidades estaduais do Paraná e o Tecpar.