Na estreia de Sheik, Corinthians supera Novorizontino e vence outra no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na estreia do atacante Emerson Sheik, o Corinthians venceu o Novorizontino por 1 a 0, neste domingo (4), em Novo Horizonte, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O único gol do jogo foi marcado pelo zagueiro Pedro Henrique, aos 40 minutos da etapa inicial. Com a vitória, a quarta consecutiva, a equipe alvinegra chegou aos 12 pontos e está na liderança do Grupo A -cinco a mais do que o Bragantino, vice-líder. O time corintiano tem a segunda melhor campanha da competição, apenas atrás do Palmeiras, que tem 100% de aproveitamento. Agora, o Corinthians volta a campo na sexta-feira (9), quando encara o Santo André, às 19h, no estádio Bruno José Daniel. A vitória corintiana passou novamente pelos pés do meia Jadson, que cobrou falta na cabeça do zagueiro Pedro Henrique, aos 40 minutos do primeiro tempo. O camisa 10 corintiano é o principal destaque da equipe alvinegra neste início de temporada. Ele vem atuando mais centralizado pelo lado esquerdo do campo. No ano passado, atuava aberto pela direita. O jogador já tem três gols e duas assistências no Estadual após cinco jogos. No duelo contra o Novorizontino, Carille fez apenas uma modificação na equipe. O atacante Júnior Dutra iniciou o confronto no lugar do turco Kazim, que ficou no banco de reservas. A outra novidade apareceu apenas na etapa complementar. Aos 21 minutos, o atacante Emerson Sheik entrou na vaga de Clayson. Ele demonstrou muita vontade, mas teve uma atuação apenas regular. NOVORIZONTINO Oliveira; Tony, Fábio Ferreira, Eder, Lucas Siqueira; Adilson, Jean Patrick, Jean Carlos (Cléo Silva); Juninho (Rafael Ratão), Everton, Magno Alves (Alisson Safira). T.: Doriva CORINTHIANS Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique, Juninho Capixaba; Gabriel, Rodriguinho, Jadson (Camacho); Romero (Marquinhos Gabriel), Júnior Dutra, Clayson (Emerson Sheik). T.: Fábio Carille Estádio: Dr. Jorge Ismael Di Biasi, em Novo Horizonte (SP) Juiz: Vinícius Gonçalves Dias Araújo Cartões Amarelos: Tony, Alisson Safira (Novorizontino); Fagner (Corinthians) Gols: Pedro Henrique, aos 40min do primeiro tempo