Serviços, indústria e comércio lideram as contratações de jovens no Estado

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho, mostram que em 2017 foram gerados no Paraná 67.239 empregos com carteira assinada para jovens de até 24 anos. Foi o melhor resultado entre os Estados da Região Sul. Os setores que mais empregaram foram serviços, indústria e comércio. Só o setor de serviços abriu no ano passado 26,4 mil vagas formais para os trabalhadores nesta fai etária, o que significa 39,3% do total. Na indústria foram 19,5 mil; e no comércio 17,7 mil postos. Também tiveram desempenho positivo para esta faixa etária, a agropecuária, com 2,6 mil vagas; e a construção civil, com saldo de 770 postos de trabalho.

O aquecimento do mercado de trabalho para os jovens foi mais percebido nas grandes cidades paranaenses. Curitiba conquistou 24% do total estadual, criando 16,1 mil vagas. Na sequência, Maringá e Londrina representam respectivamente 6,3% e 4,5% dos postos. Na quarta e quinta colocações aparecem Cascavel e São José dos Pinhais.