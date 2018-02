Compras de última hora são 20% das vendas de material escolar

Compras de material escolar nas Livrarias Curitiba (foto: Geraldo Bubniak)

Os pais que deixaram as compras do material escolar para a última hora irão precisar de uma dose de paciência. Entra ano, sai ano, a turma da semana que antecede o começo do ano letivo responde entre 15% e 20% do total geral das vendas do período das livrarias e departamentos especializados no segmento. Algumas escolas particulares iniciam o ano letivo nesta semana, porém, a maioria dos estudantes da

Capital só devem começar as aulas no dia 19, quando começa o ano letivo nas redes públicas municipal e estadual. A semana também pode ser interessante para a compra com ofertas.

A cada ano, as empresas antecipam a campanha de volta às aulas na tentativa de ampliar o faturamento. Nas lojas das Livrarias Curitiba a campanha começou em novembro do ano passado e, os resultados começam a aparecer. Entre pesquisas de preços, escolhas dos produtos, cálculos e atenção para não errar nas escolhas, as lojas da rede já ampliaram as vendas em 3% sobre o mesmo período do ano passado.

De acordo com as informações da empresa, a antecipação da campanha de volta às aulas para novembro, de olho do 13º, fez com que o consumidor dividisse as compras. Por conta disso, o movimento de vendas de objetos mais caros, como mochilas, por exemplo, foi maior em dezembro. Apesar das vendas deste tipo de produto seguirem, há muitos pais que estão à procura das chamadas miudezas, como lápis, canetas, entre outros itens.