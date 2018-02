Ricardo Oliveira desencanta nos acréscimos e salva fraca atuação do Atlético-MG

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG venceu a URT por 1 a 0, com gol de Ricardo Oliveira, neste domingo (4), em Patos de Minas (MG). Mas nem por isso a atuação foi boa. Apesar de todo o otimismo demonstrado por diretoria e jogadores, quando a pré-temporada começou, há exato um mês, o time não consegue apresentar em campo nenhum motivo para criar alguma expectativa no torcedor. Com o resultado, o Atlético-MG reage após duas rodadas sem ganhar e assume a terceira colocação do Campeonato Mineiro. A equipe alvinegra tem oito pontos, igualando-se à URT. A liderança pertence ao Cruzeiro, com 13, seguido pelo América-MG, com 10. Na próxima rodada, o Atlético-MG enfrenta a Caldense, no dia 10, no estádio Independência. Ja a URT joga como visitante diante do Villa Nova. Antes de voltar a campo pelo Estadual, o Atlético-MG tem um desafio na Copa do Brasil. Na quarta-feira, a equipe de Oswaldo de Oliveira enfrenta o Atlético-AC, em Rio Branco, e tem a vantagem de jogar pelo empate. No primeiro tempo, as melhores chances do Atlético saíram de bola parada. Com bastante dificuldade para trocar passes, seja pela condição ruim do gramado, pela falta de entrosamento ou efeito da pré-temporada, a equipe da capital apresentou mais 45 minutos sofríveis. Na etapa final, o auxiliar Luiz Alberto da Silva -Oswaldo de Oliveira ficou fora para tratar de uma infecção dentária- começou a promover alterações a partir dos 12 minutos, com a entrada de Luan. Aos 25 minutos, foi a vez de Marco Túlio. Mas elas não surtiram efeito. O Atlético continuou dependente da bola parada de Otero. E foi em uma cobrança de falta do venezuelano, quase do meio do campo, a melhor oportunidade atleticana na etapa final. O goleiro Carlão espalmou como foi possível. Do outro lado, Victor teve mais trabalho do que o arqueiro da URT, deixando o sinal de alerta ligado na Cidade do Galo. No fim da partida, então, veio o gol que salvou o Atlético aos 45min. Otero fez lançamento em profundidade para Ricardo Oliveira, que tocou na saída de Carlão para marcar seu primeiro gol pelo Atlético-MG em partidas oficiais. URT Carlão; Carlinhos, Rodolfo, Victor Sallinas, Thiago Pereira; Douglas Maia, Jean Carioca, Bruninho, Eduardo Ramos (Welington), Éwerton Maradona; Felipe Alves. T.: Rodrigo Santana ATLÉTICO-MG Victor; Samuel Xavier, Leonardo Silva, Gabriel, Fábio Santos; Arouca, Elias (Gustavo Blanco), Otero, Cazares (Luan); Róger Guedes (Marco Túlio), Ricardo Oliveira. T.: Luiz Alberto da Silva Estádio: Zama Maciel, em Patos de Minas (MG) Juiz: Cleisson Veloso Pereira (MG) Cartões amarelos: Felipe Alves (URT) Samuel Xavier e Otero (Atlético-MG) Gol: Ricardo Oliveira, aos 45min do segundo tempo