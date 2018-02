A tabela do Campeonato Paulista de 2018

Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo 1 - Corinthians - 12 - 5 - 4 - 0 - 1 - 9 - 3 - 6 2 - Bragantino - 7 - 5 - 2 - 1 - 2 - 4 - 4 - 0 3 - Ituano - 6 - 5 - 1 - 4 - 0 - 6 - 4 - 2 4 - Linense - 3 - 4 - 1 - 0 - 3 - 2 - 7 - (-5) GRUPO B Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo 1 - São Paulo - 7 - 5 - 2 - 1 - 2 - 5 - 4 - 1 2 - Ponte Preta - 7 - 5 - 2 - 1 - 2 - 4 - 4 - 0 3 - Santo André - 4 - 5 - 0 - 4 - 1 - 5 - 7 - (-2) 4 - São Caetano - 3 - 5 - 1 - 0 - 4 - 3 - 10 - (-7) GRUPO C Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo 1- Palmeiras - 12 - 5 - 5 - 0 - 0 - 10 - 3 - 7 2 - São Bento - 8 - 5 - 2 - 2 - 1 - 5 - 3 - 2 3 - Novorizontino - 7 - 5 - 2 - 1 - 2 - 5 - 5 - 0 4 - Ferroviária - 2 - 4 - 0 - 2 - 2 - 3 - 5 - (-2) GRUPO D Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo 1 - Santos - 7 - 5 - 2 - 1 - 2 - 7 - 5 - 2 2 - Botafogo-SP - 6 - 5 - 2 - 0 - 3 - 5 - 7 - (-2) 3 - Red Bull Brasil - 6 - 5 - 1 - 3 - 1 - 5 - 5 - 0 4 - Mirassol - 5 - 5 - 1 - 2 - 2 - 4 - 6 - (-2) 1ª RODADA 17/01 São Bento 2x0 São Paulo Linense 0x3 Santos Corinthians 0x1 Ponte Preta Ituano 3x1 São Caetano Novorizontino 3x1 Mirassol Red Bull Brasil 0x0 Ferroviária 18/01 Palmeiras 3x1 Santo André Bragantino 2x0 Botafogo-SP 2ª RODADA 20/01 São Paulo 0x0 Novorizontino Mirassol 0x0 São Bento Ferroviária 1x1 Ituano 21/01 Botafogo-SP 0x1 Palmeiras São Caetano 0x4 Corinthians Santo André 1x1 Red Bull Brasil Ponte Preta 0x1 Linense 22/01 Santos 0x1 Bragantino 3ª RODADA 24/01 Corinthians 2x1 Ferroviária Mirassol 0x2 São Paulo Linense 0x2 São Caetano Botafogo-SP 3x1 Novorizontino 25/01 Palmeiras 2x1 Red Bull Brasil Ponte Preta 1x2 Santos Bragantino 0x1 São Bento Ituano 0x0 Santo André 4ª RODADA 27/01 Corinthians 2x1 São Paulo Novorizontino 1x0 São Caetano 28/01 Santos 1x1 Ituano Bragantino 0x2 Palmeiras São Bento 0x1 Ponte Preta 29/01 Santo André 1x1 Mirassol Ferroviária 1x2 Botafogo-SP Red Bull Brasil 2x1 Linense 5ª RODADA 02/02 São Bento 2x2 Santo André 03/02 São Paulo 2x0 Botafogo-SP Red Bull Brasil 1x1 Bragantino Ituano 1x1 Ponte Preta 04/02 Palmeiras 2x1 Santos Novorizontino 0x1 Corinthians São Caetano 0x2 Mirassol 05/02 Linense x Ferroviária 6ª RODADA 07/07 São Paulo x Bragantino 09/02 Santo André x Corinthians São Bento x Linense 10/02 Ferroviária x Santos Mirassol x Palmeiras Ponte Preta x Novorizontino São Caetano x Red Bull Brasil Botafogo-SP x Ituano 7ª RODADA 14/02 Corinthians x São Bento Santos x São Caetano Bragantino x Mirassol Botafogo-SP x Ponte Preta Ferroviária x Santo André 15/02 Ituano x São Paulo Palmeiras x Linense Novorizontino x Red Bull Brasil 8ª RODADA 17/02 São Caetano x Ferroviária Santo André x Bragantino 18/02 São Paulo x Santos Ponte Preta x Palmeiras São Bento x Botafogo-SP Mirassol x Ituano 19/02 Red Bull Brasil x Corinthians Linense x Novorizontino 9ª RODADA 25/02 Corinthians x Palmeiras Santos x Santo André São Paulo x Ferroviária Mirassol x Ponte Preta Botafogo-SP x Linense São Caetano x São Bento Bragantino x Novorizontino Ituano x Red Bull Brasil 10ª RODADA 04/03 Santos x Corinthians Palmeiras x São Caetano Linense x São Paulo Ponte Preta x Bragantino Ferroviária x Mirassol Santo André x Botafogo-SP Red Bull Brasil x São Bento Novorizontino x Ituano 11ª RODADA 07/03 Palmeiras x São Paulo Corinthians x Mirassol Novorizontino x Santos São Bento x Ituano Red Bull Brasil x Ponte Preta Linense x Santo André São Caetano x Botafogo-SP Ferroviária x Bragantino 12ª RODADA 11/03 São Paulo x Red Bull Brasil Ituano x Palmeiras Santos x São Bento Botafogo-SP x Corinthians Mirassol x Linense Santo André x Novorizontino Ponte Preta x Ferroviária Bragantino x São Caetano QUARTAS DE FINAL IDA 18/03 2ª Class. Grupo A x 1ª Class. Grupo A 2ª Class. Grupo B x 1ª Class. Grupo B 2ª Class. Grupo C x 1ª Class. Grupo C 2ª Class. Grupo D x 1ª Class. Grupo D VOLTA 21/03 1ª Class. Grupo A x 2ª Class. Grupo A 1ª Class. Grupo B x 2ª Class. Grupo B 1ª Class. Grupo C x 2ª Class. Grupo C 1ª Class. Grupo D x 2ª Class. Grupo D SEMIFINAL IDA 25/03 4ª Melhor Campanha x 1ª Melhor Campanha 3ª Melhor Campanha x 2ª Melhor Campanha VOLTA 28/03 1ª Melhor Campanha x 4ª Melhor Campanha 2ª Melhor Campanha x 3ª Melhor Campanha FINAL IDA 01/04 2ª Melhor Campanha x 1ª Melhor Campanha VOLTA 08/04 1ª Melhor Campanha x 2ª Melhor Campanha ================================ REGULAMENTO - Os 16 times estão divididos em quatro grupos com quatro equipes cada um. - Os clubes de cada grupo jogarão com todos os clubes dos demais grupos, em turno únicos, classificando-se para as quartas de final os dois melhores colocados de cada grupo. - Os dois piores clubes da primeira fase, independentemente do grupo, serão rebaixados, subindo outros dois da Série A2. - Os dois clubes classificados de cada grupo disputam entre si as quartas de final. - Entre os classificados para as semifinais, o clube de melhor campanha na somatória das fases anteriores enfrenta o de pior campanha; o segundo e o terceiro fazem a outra semifinal. - As finais, tais como as quartas e semifinais, serão disputadas em jogos de ida e volta, sempre com o duelo decisivo sendo realizado na casa do time de melhor campanha. Os pontos serão acumulativos. Portanto, continuarão a ser contabilizados mesmo na fase de mata-mata, podendo uma equipe passar a outra na classificação e reverter o mando de campo nesta etapa do campeonato. Critérios de desempate: a) Maior número de vitórias; b) Maior saldo de gols; c) Maior número de gols marcados; d) Menor número de cartões vermelhos recebidos; e) Menor número de cartões amarelos recebidos; f) Sorteio público na sede da FPF. ( * ) Classificado para a próxima fase; ( ** ) Campeão.