Mirassol bate São Caetano e conquista primeira vitória no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Mirassol desencantou no Campeonato Paulista. A equipe do interior conquistou a primeira vitória na competição ao bater o São Caetano, neste domingo (4), por 2 a 1, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP). Marlon abriu o placar aos 38min do primeiro tempo, e Zé Roberto decretou o triunfo aos 32min da etapa final. Com o resultado, o Mirassol chega a cinco pontos, mas permanece na lanterna do Grupo D. A ponta pertence ao Santos, com sete, seguido por Botafogo e Red Bull Brasil, com seis. Já o São Caetano sofreu a segunda derrota seguida e ocupa a lanterna do Grupo B, com três pontos. À frente do time do ABC estão São Paulo e Ponte Preta, com sete, e Santo André, com quatro. SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Linense e Ferroviária encerram nesta segunda-feira, às 20h, a quinta rodada do Campeonato Paulista. O time de Lins joga em casa e busca a primeira vitória no Estádio Gilbertão. Até agora, a equipe foi derrotada por Santos e São Caetano. Lanterna do Grupo A, o Linense não tem chance de sair dessa posição, mas luta para não perder terreno, pois Bragantino e Ituano dividem a vice-liderança da chave, com sete pontos. Do outro lado, a Ferroviária busca a primeira vitória na competição. Além dela, o Santo André é o outro time que ainda não desencantou no Estadual. A equipe de Araraquara soma dois pontos e está na lanterna do Grupo C. À sua frente estão Palmeiras, com 15, São Bento, com oito, e Novorizontino, com sete.