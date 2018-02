Fortaleza perde 1º clássico de Ceni com polêmica e gol de ex-Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O primeiro Clássico-Rei da carreira de Rogério Ceni não lhe deixa boas lembranças. O treinador viu seu Fortaleza ser derrotado pelo Ceará por 2 a 0 neste domingo (4), com direito a polêmica e gols de Valdo e Élton, centroavante ex-Corinthians. O clássico foi equilibrado no Castelão, mas o Ceará saiu na frente na bola aérea, aos 31min, quando Valdo desviou escanteio levantado na área. Depois, o Vozão se aproveitou da desatenção rival, aproveitou um lance de bola ao chão já com um lançamento em profundidade. Felipe Azevedo cruzou na medida para Élton, e o centroavante ex-corintiano completou a gol do jeito que deu. A confusão surgiu de uma reclamação do Fortaleza, que viu falta de fair play do rival. Alípio, o camisa 10 tricolor, tinha ficado caído no gramado após um choque com um zagueiro. Quando o árbitro recomeçou o jogo, o lateral Pio acertou ótimo passe na ponta direita e deu início ao lance do segundo gol. O Fortaleza de Rogério Ceni melhorou um pouco no segundo tempo, principalmente com chutes de fora da área, mas deu bastante espaço para o Ceará aproveitar contra-ataques. O terceiro gol só não saiu nos pés de Élton porque o atacante errou por muito uma finalização, sozinho. O time alvinegro ainda teria outras chances antes do final, e acabou o clássico com um a mais após Gustavo dar um pisão em Pedro Ken e ser expulso.