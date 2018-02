Torcidas de Inter e Brasil de Pelotas brigam após jogo e 45 pessoas são detidas

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Integrantes de torcidas organizadas de Brasil de Pelotas e Internacional entraram em conflito, neste domingo (4), depois de jogo entre os dois clubes. A confusão terminou com 45 pessoas detidas pela Brigada Militar. O confronto ocorreu depois do apito final da partida válida pela quinta rodada do Gaucho e do lado de fora do estádio Bento Freitas, em Pelotas. De acordo com a Rádio Gaúcha, 45 pessoas foram detidas pela polícia. Antes, a briga teve ônibus apedrejado e confronto físico generalizado. Houve até ataque a policiais. A Brigada Militar levou os detidos para assinarem termo circunstanciado. Antes, os policiais tiveram que arrombar o portão de um clube desativado. O local havia sido usado como esconderijo por parte dos envolvidos na confusão. Dentro do estádio não houve registro de ocorrências. No campo, o Brasil venceu o Inter por 1 a 0.