SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Está formado o segundo paredão do "BBB 18". E a noite de votação deste domingo (4) não foi nada fácil. Jacqueline, que já estava emparedada por causa de um sorteio na prova do líder, escolheu junto com Gleici que a imunizada da semana seria Jéssica. Em seguida, foi Gleici a emparedada pelo líder Lucas. No confessionário, Mahmoud levou sete votos da casa. Um deles foi o de Nayara, que justificou o voto dizendo que queria proteger Viegas. "Vou votar no Mahmoud porque ele disse que sua opção de voto era o Viegas. Eu gostaria muito de um dia ver um preto vencendo esse 'BBB', se não for eu que seja outro preto. Então vou proteger o Viegas", justificou Nayara. Quem também votou em Mahmoud foram Patrícia, Ana Paula, Diego, Wagner, Viegas e Caruso. No final da votação, Mahmoud foi sorteado e escolheu Patrícia para abrir seu voto, que foi nele próprio. Antes disso, o próprio Mahmoud se confundiu com o poder do Dedo-Duro e acabou revelando seu voto em Ana Paula. As revelações deram pano para a manga e os confinados seguem a noite discutindo seus votos. QUEM VOTOU EM QUEM: Lucas (líder) - Gleici Patrícia - Mahmoud Ana Paula - Mahmoud Jacqueline - Família Lima Gleici - Ana Paula Jéssica - Ana Paula Nayara - Mahmoud Paula - Ana Paula Família Lima - Diego Mahmoud - Ana Paula Diego - Mahmoud Wagner - Mahmoud Kaysar - Viegas Viegas - Mahmoud Breno - Caruso Caruso - Mahmoud