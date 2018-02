Eagles vencem Patriots no Super Bowl e conquistam a NFL pela primeira vez

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pela primeira vez em sua história, o Philadelphia Eagles conquista o título da NFL. No Super Bowl 52 deste domingo, disputado no US Bank Stadium, em Minneapolis, o time da Pensilvânia (vencedor da NFC) derrotou o New England Patriots (representante da AFC) por 41 a 33 e faturou a temporada 2017 da principal liga de futebol americano em todo o mundo. Com a conquista, os Eagles finalmente levantam o troféu que escapou em 1980 e 2004. Os Patriots, por sua vez, deixaram escapar a chance de igualar o Pittsburgh Steelers como a franquia que mais vezes venceu o Super Bowl. Enquanto os Steelers venceram seis (em 1974, 1975, 1978, 1979, 2005 e 2008), o time de Tom Brady faturou cinco (2001, 2003, 2004, 2014 e 2016).