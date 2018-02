Avenida Kennedy ganha 300 novas árvores no Água Verde e Rebouças

(foto: Frances Barras/SMCS)



DownloadGaleria

Anterior

miniatura miniatura miniatura miniatura miniatura miniatura miniatura miniatura

Próximo

Depois da vistoria e das podas das árvores do canteiro central e das laterais da Avenida Kennedy, entre os bairros Água Verde e Rebouças, a via começou a receber o reforço da sua área verde com o plantio de novas quaresmeiras e dedaleiros.

Os trabalhos começaram na semana passada e devem ser concluídos nesta terça-feira (6/2), com o plantio de cerca de 300 mudas. O serviço integra uma operação de manutenção e arborização que é feita em grandes ruas e avenidas da cidade.

As espécies plantadas são escolhidas de acordo com a função. Elas podem servir para criar áreas de sombra e seu plantio deve ser planejado para que não haja interferência nos fios da rede elétrica, por exemplo.

Manutenção

Fazem parte do trabalho também as vistorias e podas de manutenção das árvores já existentes nas vias. Na Avenida Kennedy, cerca de 150 árvores receberam intervenções, que incluem a retirada de galhos secos ou de galhos que estejam projetados para a via e que possam causar acidentes.

Além disso, é feita a retirada de erva de passarinho e outros agentes parasitas que possam aumentar o peso da copada e causar desvitalização. As equipes são acompanhadas pelos fiscais da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que fazem uma avaliação prévia de cada trecho a ser trabalhado.

Outras ruas

A ação já passou por locais, como a Avenida Affonso Camargo, no Jardim Botânico, as ruas Capitão Leônidas Marques e Nossa Senhora de Lourdes, no Uberaba, e a Francisco H. dos Santos, no Jardim das Américas.