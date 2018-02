Opositor ao casamento gay, cantor evangélico vence 1º turno

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor evangélico Fabricio Alvarado venceu o primeiro turno das eleições presidenciais da Costa Rica. Ele, que fez oposição à união de pessoas do mesmo sexo, terá como adversário um candidato governista de centro-esquerda no segundo turno.

Alvarado é parlamentar do evangélico Partido da Restauração Nacional. Ele ganhou fama após criticar uma decisão da Justiça local de liberar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O adversário dele, Carlos Alvarado, do partido governista, apoia a medida. Fabricio Alvarado conseguiu 24,8% dos votos, com 80% das urnas apuradas. Carlos Alvarado, tem 21,6% dos votos. O terceiro colocado, o liberal Antonio Álvarez Desanti, reconheceu a derrota na noite de domingo.