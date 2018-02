Reunião de Macri e Tillerson termina sem decisão sobre Venezuela 

SYLVIA COLOMBO BUENOS AIRES, EUA (FOLHAPRESS) - Num encontro a portas fechadas e sem declarações à imprensa ao final, o presidente argentino, Mauricio Macri, recebeu na residência oficial de Olivos, em Buenos Aires, o secretário de Estado dos EUA, Rex Tillerson. Segundo a assessoria de imprensa da chancelaria, os principais temas tratados foram a crise institucional venezuelana -que teria tomado o maior espaço de tempo dentro da reunião-, a organização da reunião do G20 que ocorre no segundo semestre em Buenos Aires e a participação de ambos os países na Cúpula das Américas, em abril, em Lima, além de temas relacionados ao comércio bilateral. Não houve anúncios concretos, ainda que, em reunião no domingo (4) com o chanceler Jorge Faurie e outros ministros, Tillerson afirmou que trataria com os líderes latino-americanos de "formas de acelerar o fim da crise na Venezuela", e que entre as opções estudadas estavam sanções por meio da interrupção da compra de petróleo por parte dos Estados Unidos. Ambos teriam expressado temor diante das consequências da crise humanitária deste país e seu impacto nos países vizinhos e na região. Tillerson também teria enviado cumprimentos a Macri por parte de Trump e elogiado a gestão do mandatário argentino.