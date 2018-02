Aplico golpes desde cedo, diz Han Solo em teaser do novo filme

Alden Ehrenreich como Han Solo (foto: Reprodução de vídeo)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em 'Han Solo: Uma História Star Wars', o personagem interpretado por Harrison Ford na trilogia clássica da saga especial, aparece em seus anos de formação, sob a pele do californiano Alden Ehrenreich. O teaser do filme foi divulgado neste domingo (4), no intervalo do Super Bowl, a final de futebol americano. Previsto para chegar aos cinemas brasileiros em 24 de maio, o longa dirigido por Ron Howard ("Uma Mente Brilhante") contará como Han Solo conheceu Chewbacca e como se tornou um rebelde das galáxias. As cenas mostram que ele foi expulso da academia de pilotos por ter "opinião própria". Quem também dá as caras é a atriz Emilia Clarke (a Daenerys, de "Game of Thrones") que interpretará um possível par romântico do personagem.