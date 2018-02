A cerveja é a bebida alcoólica mais consumida do país. Para quem gosta, não é necessário ser especialista em maltes, lúpulos e leveduras para se apaixonar por este mundo.

Com os milhares de apreciadores também surgem os mitos sobre a bebida. Para desmistificar alguns pontos, Robson Vergílio, da cervejaria Berggren, de Nova Odessa (SP), elencou os principais.

Confira quais são os mitos e verdades sobre a cerveja

- Mito: a posição da garrafa da geladeira gela mais rápido

A melhor posição para armazenar e gelar cervejas é de pé. O ideal é que seja resfriada gradualmente. Caso queira colocar no congelador, recomenda-se que seja um pouco antes de consumi-la.

- Verdade: Chope e cerveja é a mesma bebida?

Sim, é a mesma bebida. A diferença é que a cerveja passa por um tratamento térmico para aumentar o prazo de validade do produto. Já o chope, que é não pasteurizado, tende a ser mais fresco e com um prazo de validade mais reduzido.

- Verdade: O colarinho tem função

Tem gente que não gosta do colarinho. No entanto, aquela espuma protege a cerveja da oxidação, reduz a perda de gás e mantém a temperatura. O indicado é dois dedos de espessura.

- Mito: A cerveja é a bebida que dá mais ressaca, se comparada às outras

A cerveja não é a vilã da história. Na verdade, o álcool é o responsável pelos sintomas indesejados no dia seguinte, sem contar com a comilança de acompanhamentos nem sempre “lights”. Uma sugestão importante, além do consumo moderado, é intercalar um copo de cerveja com um copo de água.