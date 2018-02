Com mais de 20 anos de atuação no ensino e produção das artes cênicas no Paraná, o Grupo Empresarial Cena Hum, por meio da Produtora Cena Hum, tem uma novidade especial para 2018: o projeto Cursos de Criações Técnicas, aprovado pelo Mecenato Subsidiado – Edital 035/2016 –, da Fundação Cultural de Curitiba. A iniciativa tem o objetivo de formar novos artistas e técnicos em espetáculos.

Com a ação pioneira, o Cena Hum oferece 6 cursos gratuitos com 60 horas cada, divididas entre teoria (48h) e prática (12h). As atividades têm início no dia 21 de fevereiro com as aulas de Maquiagem e Caracterização, ministradas por Andrea Tristão, profissional com forte atuação nas áreas de cinema, publicidade, teatro e eventos.

O projeto democratiza o acesso à formação e garante ao mercado de trabalho o ingresso de profissionais para atuação em importantes áreas, que hoje apresentam demanda e um número limitado de pessoas capacitadas. “Por meio deste projeto, queremos inovar, realizando cursos de criações técnicas de forma gratuita em nossa instituição. A intenção é viabilizar o acesso de novos profissionais e artistas para a área, além de incentivar a entrada de novos agentes culturais, oferecendo a qualidade técnica que é característica dos nossos cursos, possibilitando a obtenção do registro profissional para esses novos criadores técnicos”, comenta o coordenador dos cursos, George Sada.

Caracterização

Entre 21 de fevereiro e 13 de abril, o Cena Hum desenvolverá as atividades da primeira turma do projeto Cursos de Criações Técnicas. Com orientação de Andrea Tristão, as aulas de Maquiagem e Caracterização serão realizadas duas vezes por semana. “É um curso bem completo de caracterização. O aluno sairá com uma visão geral de cabelo e maquiagem para entrar no mercado de trabalho”, observa a orientadora.

O curso, que terá duas turmas com 20 vagas cada, aborda todas as diferentes linguagens da Maquiagem Artística: Luz e Sombra; Maquiagem para Teatro; Maquiagem para Cinema; Maquiagem de Efeitos Especiais; Noção de Penteados; Perucas, Apliques, Postiços (Barba e Bigodes); Maquiagem com Air Brush; e Composição. “Essa é uma área em constante ascensão. Esse curso capacita o aluno para exercer várias funções ou para se especializar em uma delas somente”, completa Andrea Tristão.

Inscrições

Os candidatos interessados em participar da formação em Maquiagem e Caracterização devem acessar o site da Produtora Cena Hum (www.produtoracenahum.com.br) e preencher a ficha de inscrição. As aulas serão ministradas às quartas e sextas – com turmas à tarde (das 14 às 17 horas) e à noite (das 19 às 22 horas). Quem pretende se inscrever nos demais cursos – Indumentária e Figurino (de abril a junho); Sonoplastia (de junho a agosto); Cenário e Adereços (de agosto a setembro); Iluminação (de outubro a novembro); e Produção Cultural – Direção de Produção (de janeiro/2019 a março/2019) – já pode fazer a sua inscrição pelo mesmo endereço, lembrando que os prazos se encerram até 5 dias antes do início das aulas e também de acordo com a disponibilidade de vagas. Os selecionados receberão a confirmação por e-mail.

Para dúvidas e outras informações sobre os cursos, entre em contato com a equipe da Produtora Cena Hum pelo e-mailprodutora@cenahum.com.br ou ainda pelo telefone (41) 3333-0975. “Esse projeto será ofertado durante o ano de 2018 e início de 2019, lembrando que os cursos serão bimestrais. Além da formação e profissionalização, oferecemos a oportunidade de estágio em nossas Mostras que acontecem semestralmente, reunindo cerca de 35 montagens, possibilitando ao aluno o conhecimento prático e também uma primeira oportunidade de ingressar no mercado de trabalho”, reitera o coordenador dos cursos, George Sada.



Sobre o Grupo Empresarial Cena Hum

Há mais de 20 anos promovendo o ensino e a produção das artes cênicas, o Cena Hum deixou de ser, em 2017, apenas a Academia de Artes Cênicas para se tornar o Grupo Empresarial Cena Hum, que contempla 3 empresas: Academia Cena Hum, o Instituto Cena Hum e a Produtora Cena Hum, que assume todas as produções profissionais e serviços corporativos do Grupo.