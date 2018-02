Regional Matriz tem programação especial de Carnaval

Neste mês de fevereiro, a Rua da Cidadania da Matriz, na Praça Rui Barbosa, terá uma programação com muita música e cultura para celebrar o Carnaval. Quem passa pelo Centro poderá acompanhar de perto as ações.

Na quarta-feira, dia 7, o Mercado Central vai receber um show especial do Grupo Choro e Seresta. A apresentação será a partir das 12h e dará início as comemorações carnavalescas no Centro da cidade. A entrada é gratuita.

Já no dia 21 de fevereiro, a festa é para criançada. O Grupo Giklaus de teatro infantil apresenta a peça "A Praça da Amizade", que conta a história de dois meninos que vivem aventuras muito legais em uma praça Curitibana. A apresentação será a partir das 12h.

No último dia do mês, 28 de fevereiro, a Banda Lyra Curitibana fará um show especial com as tradicionais marchinhas de Carnaval para animar as pessoas que passam pelo Mercado Central, na Rui Barbosa. O show será às 12h.

Serviço

Rua da Cidadania Matriz

Endereço: Praça Rui Barbosa, 101

Bairro: Centro

Telefone: (41) 3313-5799