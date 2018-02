Resultados do Encceja para o ensino médio já podem ser consultados

A partir das 18h desta segunda-feira (5), os candidatos que participaram do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), referentes ao ensino médio, poderão consultar o resultado da prova. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) vai publicar as notas na página do participante.

Para acessar os resultados é preciso informar o CPF (Cadastro de Pessoa Física) e ter senha cadastrada na inscrição. A divulgação dos resultados do Encceja Nacional - referentes ao ensino fundamental, assim como das edições para pessoas privadas de liberdade e realizadas no exterior - permanece na data prevista: a partir de março.

O Encceja Nacional foi aplicado no dia 19 de novembro, em 564 municípios. Dos 1.575.561 inscritos, (81%) buscavam a certificação do ensino médio. O exame é direcionado aos alunos que não concluíram os estudos na idade adequada e desejam obter a certificação no ensino fundamental ou no ensino médio.