Desgaste com a PM derrubou secretário, confirma Richa

(foto: Arnaldo Alves / ANPr)

O delegado Júlio Cezar dos Reis, que ocupava o cargo de delegado-geral da Polícia Civil do Paraná, é o novo secretário estadual de Segurança Pública e Administração Penitenciária. O anúncio oficial foi feito no fim da manhã dessa segunda-feira (5). A saída do secretário Wagner Mesquita foi determinada pelo governador Beto Richa (PSDB), que alegou insatisfação de setores administrados pela pasta.

Richa afirmou que a troca ocorreu para melhorar a integração entre as forças de segurança. “Conversei com o secretário Mesquita. [Ele] entendeu as razões. Nós precisamos de mais unidade nas ações de segurança pública com as forças policiais, tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil, para que as coisas aconteçam numa velocidade rápida, em perfeita harmonia para que possamos combater a criminalidade no Estado com maior efetividade”, argumentou.

“Reconheço o bom trabalho do secretário Mesquita. Os números comprovam esse entendimento da grande redução da taxa de homicídios, no índice de crimes”, enfatizou.

