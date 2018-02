(foto: Nana Hipa)

Considerado um dos grandes filósofos contemporâneos brasileiros, Mario Sergio Cortella é atração da 1ª edição do Neoconnection, que acontece no dia 9 de maio de 2018, às 20 horas, no grande auditório do Teatro Positivo, em Curitiba. Ele apresentará a palestra “Qual é a tua obra?:Inquietações Propositivas Sobre Ética, Liderança e Gestão”, tema inspirado em seu livro que leva o mesmo nome. O objetivo é proporcionar ao público a reflexão sobre três importantes pilares do mundo corporativo: gestão, liderança e ética.

Cortella procura incentivar o expectador a compreender que a sua obra é muito mais ampla do que o trabalho realizado, levando-o em busca de um significado maior na vida, ressaltando princípios fundamentais para ser um líder que inspire e anime, e ainda destaca pontos fundamentais para cuidar da vida coletiva regrada com princípios e valores éticos.

Com extenso currículo profissional, Cortella instiga durante as suas palestras os espectadores à reflexão, a realizarem a obra e enxergarem um significado maior na vida, além de desmistificar conceitos e preconceitos sobre educação, família e escola. Ele faz com que a plateia reflita sobre sua própria condição e sobre o legado que cada um deixará para a humanidade. Seu livro “Qual é a Tua Obra: Inquietações Propositivas Sobre Ética, Liderança e Gestão” conta com mais de 500 mil exemplares vendidos.

Seguido por mais de 1,2 milhões de pessoas em sua página no Facebook, no Youtube, alcançou a marca de mais de 2 milhões de views em uma de suas palestras, com o título: Se você não existisse que falta faria?

O Neoconnection, evento promovido pela Neoplanrh e a Evidência Comunicação Integrada, tem o objetivo de proporcionar aos expectadores uma reflexão sobre a obra e o legado que cada um vai deixar no mundo. Este evento surgiu com o propósito de conectar pessoas ao conhecimento, aproximar talentos, propiciando crescimento e aprendizado através de palestras inspiradoras.

Palestra Qual é a tua obra? - com Mario Sergio Cortella

Data: 09 de maio de 2018, às 20h – Quarta-feira

Abertura da casa: 19h / Horário previsto do início:20h

Local: Grande Auditório do Teatro Positivo (Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300 - Campo Comprido)

Classificação etária: Livre

Ingressos: https://www.diskingressos.com.br/event/7258 e nos postos de vendas credenciados do Disk Ingressos.

Valores: Os valores dos ingressos do 2º lote, podem ser adquiridos a partir de R$ 125,00 a meia-entradada, já com a taxa administrativa do Disk Ingressos inclusa.

***A meia-entrada é válida para Doadores de Sangue devidamente comprovados, Estudantes devidamente comprovados, Idosos conforme Lei, PNE, Portador de Câncer e Professor.

Desconto de 50%, no ingresso inteiro, para Advogados e colaboradores OAB-PR , Associados APCEF/PR, Associados Santa Mônica Clube de Campo, BPW – Business Professional Woman, Clientes Evidência Comunicação Integrada e NeoplanRH, Clientes Livrarias Curitiba LEIO+, Clube Disk Ingressos e Uningressos e Clube Gazeta do Povo.

Realização: Evidência Comunicação Integrada e Neoplanrh.

INFORMAÇÕES: 41 3315-0808 www.diskingressos.com.br