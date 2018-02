Reabertura dos trabalhos da Assembleia é suspensa em meio a protestos

(foto: Geraldo Bubniak)

A primeira sessão de 2018 da Assembleia Legislativa acabou sendo suspensa hoje, 48 minutos após iniciada, em meio a protestos de servidores públicos estaduais nas galerias do plenário da Casa.

O encerramento foi determinado pelo presidente da Casa, deputado Ademar Traiano (PSDB), diante das vaias dos manifestantes contra o discurso do chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni (PSDB), que representou o governador Beto Richa (PSDB), na apresentação dos planos do governo para o ano. Os servidores protestaram contra o congelamento dos salários do funcionalismo por dois anos.

