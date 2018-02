Teatro vira ferramenta em curso de autoconhecimento em Curitiba

Em fevereiro, começa o Curso de Comédia para Atores e Não-Atores, ministrado pelo diretor e ator duplamente premiado no Gralha Azul, Mauro Zanatta. Diferente da maioria dos cursos de teatro, o principal objetivo do curso ofertado pela escola de Mauro não é apenas formar atores profissionais, mas utilizar o teatro como ferramenta de autoconhecimento.

Na Escola do Ator Cômico, acreditamos que "toda técnica" tem sua origem nas relações humanas e sociais. Dessa forma, os exercícios praticados durante o curso têm como objetivo resgatar a história de vida e a bagagem pessoal de cada aluno.

A partir de jogos e brincadeiras, Mauro Zanatta desenvolve caminhos não-convencionais para que as pessoas se apropriem de suas estruturas corporais e ferramentas de comunicação. No final do primeiro módulo, cada participante apresenta uma cena curta relatando algum tipo de sentimento ou alguma situação vivida por si. Os roteiros trabalhados vêm de dentro, e não de fora.

As aulas semestrais iniciam no dia 19 de fevereiro, com turmas à tarde e à noite. Os interessados poderão participar de uma das aulas abertas gratuitas, que vão ocorrer nos dias 05 e 06 de fevereiro, às 19h. As inscrições serão por email ou telefone. A escola também oferece curso de teatro para crianças e adolescentes.



Sobre o espaço:

A Escola do Ator Cômico foi fundada em 1994, pelo ator e diretor Mauro Zanatta. O diretor da escola já recebeu duas vezes o prêmio Gralha Azul, sendo a última no ano de 2017, pela atuação no espetáculo Nanook. Parte de sua formação foi na Itália e na Inglaterra, onde o artista dedicou-se a estudos e pesquisas, de 1987 a 1992.

Serviço:

Escola do Ator Cômico, Espaço Excêntrico. Rua Lamenha Lins, 1429, Água Verde, Curitiba.