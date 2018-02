Com 200 atrações, Psicodália começa nesta sexta

Na foto, Arrigo Barnabé (foto: Gal Oppido)

Começa nesta sexta-feira (9) o Psicodália, festival multicultural que promove o grande encontro da música brasileira. Lô Borges, Jorge Ben Jor, Zé Ramalho, Arrigo Barnabé, Tulipa Ruiz, Boogarins, Bixiga 70, Pedra Branca, Carne Doce, Pata de Elefante, Som Nosso de Cada Dia, Terra Celta e Tutti Frutti estão entre as mais de 30 atrações já confirmadas para a 21.ª edição do evento, que ocorre ao longo do Carnaval 2018.

Um dos grandes festivais alternativos do Brasil, que em 2017 reuniu mais de 6 mil pessoas, o Psicodália não tem patrocínios privados ou públicos. Conta com a fidelidade do público que acompanha as postagens do Facebook do evento para comemorar cada atração anunciada. O resultado é uma plateia interessada que sempre se mostra incansável diante da verdadeira maratona cultural que, literalmente, garante atividades por 24 horas. Ao todo, o evento conta anualmente com cerca de 200 atrações, entre shows, cinema, teatro, esportes, oficinas e atividades educativas e de recreação também para crianças (veja parte da programação de shows abaixo). No site estão detalhadas também as oficinas e toda a programação de cinema, teatro e música já confirmados.

Os ingressos estão à venda em link disponibilizado diretamente no site e na página do Facebook do evento.

Para garantir conforto, tranquilidade e diversão para os foliões, os 500 mil m² de área verde da Fazenda Evaristo, em Rio Negrinho, Santa Catarina, que receberão o evento pelo oitavo ano consecutivo, terão toda uma estrutura de reforço. Banheiros, portaria, bares e praça de alimentação 24 horas, além de ambulatório 24 horas, minimercado, feirinha, bazar e cinco grandes áreas de camping arborizadas, equipadas com vestiários, iluminação, limpeza e segurança.

Em família! - Com recreação, Espaço Kids e Materdália, o festival amplia também as atividades recreativas para pais e filhos juntos. Com o sucessivo aumento da presença infantil no Psicodália, a produção do festival se empenha cada vez mais para oferecer boas opções de entretenimento e de formação infantil. Os espaços direcionados aos pequenos foram ampliados e as atividades envolvendo pais e filhos também. Entre as mais de 200 atrações ofertadas no festival, não faltam atividades bacanas para a criançada. Além da recreação infantil e do Espaço Kids, o Materdália foi criado especialmente para atender crianças de até 5 anos. “Nossa intenção é dar sempre mais comodidade e tranquilidade para que as famílias possam aproveitar os momentos de lazer juntos”, diz Anecy Ruvieri, responsável pelas atividades voltadas ao público infantil, lembrando que as crianças de até 5 anos têm entrada livre.

Oficinas – Quem vai ao Psicodália terá também muitas opções bacanas de oficinas, teatro e cinema, tudo incluído no valor do ingresso, bastando aos foliões inscrever-se nas atividades que lhe interessem. O Psicodália oferece a cada edição uma série de atividades nas áreas de artes, cultura, sustentabilidade, esporte e saúde.

Psicodália – Grade de Programação

(detalhes em: www.psicodalia.com.br/programacao/)

09/02 – Sexta-feira

Palco Lunar

20h – Carne Doce

22h – Tutti Frutti

00h – Mundo Livre S/A

Palco dos Guerreiros

01h30 – Bloco da Laje

03h – Machete Bomb

04h30 – Kiai

10/02 – Sábado

Palco do Lago

11h – Raissa Fayet

13h – Beach Combers

Palco do Sol

14h – Orquestra Manancial da Alvorada

16h – Pequena Morte

18h – Zé Pretim

Palco Lunar

20h30 – Boogarins

22h – Lô Borges

00h – Bixiga 70

Palco dos Guerreiros

01h – Consuelo

02h20 – Mustache & Os Apaches

03h40 – Apicultores Clandestinos

11/02 – Domingo

Palco do Lago

11h – Plá

13h – Aminoácido

Palco do Sol

15h – Estrela Leminski e Téo Ruiz

17h – Joe Silhueta

19h – Aninha Martins

Palco Lunar

22h – Zé Ramalho

23h30 – Confraria da Costa

Palco dos Guerreiros

01h – Pata de Elefante

02h20 – Graveola

03h40 – Technobrass

12/02 – Segunda-feira

Palco do Lago

11h – Trio Quintina

13h – André Prando

Palco do Sol

14h – La Banda Bandalo

16h – Mulamba

18h – Som Nosso de Cada Dia

Palco Lunar

20h – Francisco El Hombre

22h – Jorge Ben Jor

00h – Bandinha Di Da Dó

Palco dos Guerreiros

01h – Abacate Contemporâneo

02h20 – Bananeira Brass Band

03h40 – Mabombe

13/02 – Terça-feira

Palco do Lago

11h – Yanay

13h – Ema Stoned

Palco do Sol

13h – Daniel Groove

15h – Ventre

17h30 – Pedra Branca

Palco Lunar

18h30 – Arrigo Barnabé

20h – Tulipa Ruiz

21h30 – Terra Celta

Palco dos Guerreiros

23h – Cuatro Pesos de Propina

0h30 – Casa de Velho

02h – Bandinha Alemã

Serviço:

O quê: Psicodália 2018

Quando: 09 a 14/02/2018

Onde: Fazenda Evaristo, em Rio Negrinho (SC)

Ingressos e informações: www.psicodalia.com.br​