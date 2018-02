Inflação de Curitiba tem queda de 0,32% em janeiro

(foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) do município de Curitiba apresentou queda de -0,32% no mês de janeiro, contra as taxas de 0,75% em dezembro e 0,91% em janeiro de 2017. Vale ressaltar que é a primeira vez que ocorre este índice negativo para o mês de janeiro, desde o início da série calculada pelo Ipardes, iniciada em 1999.

O grupo Despesas Pessoais exerceu a maior contribuição para o índice geral ao apresentar recuo de -2,66%, impulsionado pelas reduções de -15,97% nos pacotes turísticos nacionais e -11,22% nos pacotes turísticos internacionais.

A segunda maior participação foi do grupo Habitação, com variação de -1,39%, tendo como expoente a redução de -6,36% em energia elétrica residencial. O grupo Vestuário recuou -1,53%, com destaque para blusa e camisa femininas (-7,56%), vestido adulto (-7,49%) e bolsa feminina (-5,48%).

O grupo Saúde e Cuidados Pessoais apresentou decréscimo de -0,26%, influenciado pela queda de -4,40% em perfume.

No outro extremo, ocorreram acréscimos de 4,28% em Educação, devido à sazonalidade dos reajustes de mensalidades de curso superior (4,88%) e curso fundamental (7,36%). O grupo Artigos de Residência avançou 0,72%, com destaque para microcomputador/notebook que variou 2,40%. A oscilação de 0,27% no grupo Alimentos e Bebidas está vinculada à variação de 70,99% em tomate. Transporte aumentou 0,19% influenciado pelo acréscimo de 1,77% em gasolina comum. O grupo Comunicação variou 0,10% e foi influenciado pelo aumento de 2,31% nos preços de aparelho de telefone celular.