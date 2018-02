Veja dicas para decorar unhas e compor o look desse Carnaval

O Carnaval é uma das festas populares mais aguardadas pelo brasileiro. No bloco ou na avenida, muitas pessoas buscam a melhor fantasia e capricham nos enfeites para aproveitar os festejos. Por isso, para quem vai produzir o próprio look e pretende fazer bonito até nas unhas, Andressa de Moraes Rigo, instrutora do curso livre a distância Unhas Decoradas-WEBTV do Senac EAD, fornece dicas e informações para o folião personalizá-las.

Segundo a especialista, as opções de unhas decoradas podem agregar no look e dar um charme especial para quem gosta de desfilar no Carnaval em grande estilo. “Essa é uma época em que podemos abusar nas roupas com as cores, brilhos, e nas unhas não é diferente. As unhas decoradas vêm em alta nas folias deste ano, não importando a forma de decoração, desde que elas tenham muito colorido e de preferência muito brilho”.

Com base nesta tendência de brilho e variedade de cores, não existem regras na hora de personalizá-las. De acordo com a instrutora, há decorações bem fáceis de fazer e que ajudam a dar um toque atraente, como “adesivos de unhas prontos que têm vários tipos de desenhos; adesivos de joias em unhas decoradas; e esmaltes que possuem brilho”.

Os adesivos e joias são algumas das técnicas mais usadas atualmente, porque requerem pouco treino e podem ser colocados em casa. “Primeiro, escolhemos a cor do esmalte de nosso agrado e esmaltamos as unhas normalmente, e em seguida destacamos o adesivo da embalagem e colocamos sobre a unha escolhida, cuidando para que ele não tenha nenhuma dobra ou esteja danificado. Para não prejudicar o resultado final e o acabamento, finalizamos com o esmalte extra brilho e pronto: temos uma unha decorada e pronta para compor o look”, ensina Andressa.

Personagens

Quem está em dúvida como decorar as unhas para as folias pode apostar nas imagens de unicórnios e personagens, como Mulher-Maravilha, Malévola e sereias. “Glitter e brilho também são outras boas apostas, pois ambos possuem ótimo acabamento, têm mais durabilidade e sozinhos já embelezam as unhas”, afirma a instrutora. “Para mantê-las por mais tempo, as unhas têm de estar bem lixadas e sem rebarba que favoreça o descascar do esmalte, além disso, o uso de base antes do esmalte aumenta sua durabilidade”.

Empreendedorismo

O curso livre a distância Unhas Decoradas também oferece abordagem sobre a área de mercado da beleza para quem pretende aprender técnicas e abrir o próprio negócio eventualmente. A programação aborda dicas de atendimento ao cliente e práticas como, Embelezamento das Unhas e Técnica Francesinha, Decoração de Unha Vermelha Poá com Meia Flor Branca, Decoração de Coração com Poá, Decoração Espanhola, Decoração com Adesivos, entre outras.

