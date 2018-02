Octavio de Lazari Junior vai assumir presidência do Bradesco

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Atual vice-presidente do Bradesco e presidente do grupo Bradesco Seguros, Octavio de Lazari Junior, 54, assumirá a presidência executiva do banco, de acordo com fato relevante publicado pelo banco nesta segunda-feira (5). A indicação de Lazari já foi aprovada pelo conselho de administração do Bradesco. O executivo acumulará a função de presidente do Bradesco Seguros, cargo que assumiu em maio de 2017. Lazari substituirá Luiz Carlos Trabuco, que continuará na presidência até o dia 12 de março, quando o conselho do Bradesco se reunirá para a troca de comando. CARREIRA Octavio de Lazari Junior é graduado em Ciências Econômicas pela Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas de Osasco, e possui especializações pela FIA (Fundação Instituto de Administração), FGV (Fundação Getulio Vargas) e Fundação Dom Cabral. Segundo a Reuters, o executivo iniciou a carreira em 1978 como contínuo ("office-boy") de uma agência Bradesco, onde se tornou gerente. Em 1998, passou a atuar na área de crédito, chegando a diretor nos segmentos corporate, pequenas e médias empresas e varejo. Em 2010, foi promovido a diretor do departamento de Empréstimos e Financiamentos. Em 2012, foi chegou à diretoria executiva e, em 2017, se tornou diretor executivo vice-presidente e diretor-presidente do Grupo Bradesco Seguros.